Bata (SID) - Die Fußballer der Elfenbeinküste stehen zum vierten Mal im Finale des Afrika-Cups. Im ersten Halbfinale in Bata bezwang der Afrikameister von 1992 mit dem eingewechselten Hertha-Profi Salomon Kalou das Team der Demokratischen Republik Kongo um den Bremer Cedrick Makiadi mit 3:1 (2:1).

Den Finalgegner ermitteln am Donnerstag Gastgeber Äquatorialguinea und Ghana mit dem Augsburger Rahman Baba. Makiadi muss sich mit dem Spiel um Platz drei am Samstag begnügen.

Afrikas Fußballer des Jahres, Yaya Touré (20.) von Manchester City, brachte den Favoriten frühzeitig in Führung, bevor Dieumerci Mbokani (24.) per Handelfmeter ausglich. Gervinho (41.) führte die Ivorer vor dem Seitenwechsel wieder auf Siegkurs, Wilfried Kanon (68.) schraubte das Ergebnis sechs Minuten nach Kalous Einwechslung in die Höhe.