Köln (SID) - Der legendäre Fußball-Trainer Udo Lattek ist tot. Der erfolgreichste deutsche Vereinscoach starb nach Auskunft seines Ex-Klubs 1. FC Köln bereits am 1. Februar (Sonntag) im Alter von 80 Jahren. Zuletzt lebte er in einem Pflegeheim in Köln. Er hinterlässt eine Frau und zwei Töchter.

"Die Nachricht vom Tod Udo Latteks hat uns tief getroffen und bewegt. Sein Name ist so eng mit dem Aufstieg des FC Bayern München in den erfolgreichen 70er Jahren verbunden. Dazu war er über Jahrzehnte lang eine der großen Persönlichkeiten des Sports, national und international. Mit ihm verlieren wir einen der großen Männer des FC Bayern, einen persönlichen Förderer und Freund", sagte Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Lattek hatte im August 2010 einen Schlaganfall erlitten, 2013 wurde bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Zudem litt Lattek, der erst 16. Januar im kleinen Kreis seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, an schleichender Altersdemenz. "Der große Udo Lattek ist tot. Ich hatte gehofft, dass ihm die Krankheit noch gute Tage lässt", twitterte Franz Beckenbauer.

Lattek führte Bayern München, Borussia Mönchengladbach und den FC Barcelona zu insgesamt 14 Titeln, unter anderem gewann er alle drei Europapokale. Seine acht deutschen Meistertitel als Trainer sind bis heute Rekord. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren Borussia Dortmund, der 1. FC Köln (Sportdirektor) und Schalke 04.