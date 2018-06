London (AFP) Ein Gemälde des französischen Malers Paul Cezanne (1839-1906) ist in London für 20,5 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) versteigert worden. Das Bild "Vue sur L'Estaque et Le Château d'If" (1883-1885) kam am Mittwoch im Auktionshaus Christie's unter den Hammer. Es entstand während eines Besuchs von Cezanne in L'Estaque und zeigt den Blick von einem Hügel oberhalb der Stadt über die Dächer zum Mittelmeer. 1936 kam das Gemälde in die Privatsammlung von Samuel Courtauld und wurde nun erstmals wieder verkauft.

