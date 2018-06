Paris (AFP) Menschen lassen sich offenbar in zwei Kategorien aufteilen - in einen eher treueren Teil und den anderen Teil, der nach sexuellen Abenteuern sucht. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der britischen Universität Oxford in einer Studie, die in der Fachzeitschrift "Biology Letters" veröffentlicht wurde. Diese Untersuchung könnte erklären, warum sich Menschen von Säugetieren unterschieden - diese sind entweder nur monogam oder nur polygam.

