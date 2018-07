Ottawa (AFP) Ein früherer belgischer Priester ist in Kanada wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Nunavut im Norden des Landes verurteilte den 67-Jährigen Eric Dejaeger am Mittwoch zu der Strafe. Im September vergangenen Jahres war der gebürtige Belgier in 31 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Inuit-Kindern schuldig gesprochen worden. Er selbst hatte sich in acht von ursprünglich insgesamt 80 Anklagepunkten schuldig bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.