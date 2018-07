Siegen (dpa) - Bei einem Familienstreit in Siegen soll ein Vater auf seine 13-jährige Tochter geschossen haben. Der 42-Jährige hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei gestern auch auf zwei weitere Verwandte geschossen. Der 22 Jahre alte Mann und eine 57 Jahre alte Frau wurden dabei verletzt, Lebensgefahr bestand aber nicht. Auch das Mädchen sei nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Mann wurde festgenommen, bei ihm wurde eine Waffe gefunden. Auch drei Begleiter des Mannes wurden festgenommen.

