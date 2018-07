Mexiko-Stadt (AFP) Nach der schweren Gasexplosion in einem Kinderkrankenhaus in Mexiko-Stadt hat sich die Opferzahl weiter erhöht. Eine Krankenschwester, die mehrere Babys gerettet und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte, sei gestorben, teilten die Behörden in der mexikanischen Hauptstadt am Mittwoch mit. Die 35-jährige Mónica Orta Ramírez ist das vierte Todesopfer des Unglücks.

