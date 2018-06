Athen (AFP) Vor der Küste Nigerias haben Piraten auf einem Tanker einen griechischen Offizier getötet und drei weitere Seeleute als Geiseln genommen. Unter den Geiseln seien zwei Griechen, teilte die griechische Küstenwache am Mittwoch mit. Der Angriff auf das Schiff habe sich am Dienstagabend in der Ölterminal-Zone Qua Iboe im Süden Nigerias ereignet. Dort habe unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Kalamos geankert.

