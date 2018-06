N'Djamena (AFP) In den ersten Gefechten der tschadischen Armee gegen die Extremistengruppe Boko Haram auf nigerianischem Boden sind nach Militärangaben etwa 200 radikale Islamisten getötet worden. Wie der tschadische Generalstab am Mittwoch mitteilte, starben bei den Kämpfen in der nigerianischen Grenzstadt Gamboru am Vortag zudem neun tschadische Soldaten. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen flohen Kämpfer der Islamisten angesichts der Gefechte über die Grenze nach Kamerun, wo sie in der Stadt Fotokol am Mittwoch von der Armee des Landes heftig bekämpft wurden.

