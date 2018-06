Taipeh (dpa) - Mindestens drei Menschen sind beim Absturz eines Flugzeuges in einen Fluss in Taiwans Hauptstadt Taipeh ums Leben gekommen. Mindestens acht Menschen sind bei dem Unglück am Morgen Ortszeit außerdem verletzt worden. Das berichtet die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA unter Berufung auf Behörden. Die Maschine mit 53 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern hatte kurz nach dem Start eine Brücke gerammt und war dann in den Keelung-Fluss gestürzt.

