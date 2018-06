Peshawar (AFP) Bewaffnete haben im unruhigen Nordwesten Pakistans fünf Zollbeamte erschossen. Nach Behördenangaben attackierten die Angreifer die Beamten in der Nacht zum Mittwoch in der Stadt Kohat im Stammesbezirk Khyber Pakhtunkhwa. Vier der Opfer starben demnach am Angriffsort, ein weiterer später im Krankenhaus. Die Angreifer seien zu Fuß entkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.