Moskau (AFP) Nach ihrer Entlassung aus der U-Haft fühlt sich eine unter dem Verdacht des Landesverrats stehende russische Mutter "als kehre sie aus der Hölle zurück". Die Festnahme und die Inhaftierung in Handschellen hätten sie einen Schockzustand versetzt, sagte Swetlana Dawydowa der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch am Telefon.

