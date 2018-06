Moskau (AFP) Wegen des angeblichen Verrats von Staatsgeheimnissen drohen einem russischen Nuklearforscher bis zu vier Jahre Gefängnis. Wladimir Golubew wird vorgeworfen, in einem Fachartikel Staatsgeheimnisse preisgegeben zu haben, wie sein Anwalt Jewgeni Gubin am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Beitrag, der in einer tschechischen Zeitschrift erschien, baut auf einem Vortrag über Sprengstoffe auf, den Golubew 2013 bei einer internationalen Konferenz in Tschechien gehalten hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.