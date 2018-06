Moskau (AFP) Die Wirtschaftskrise in Russland lässt dort auch die Preise für Medikamente in die Höhe schießen. Sie seien im Durchschnitt um 20 bis 30 Prozent gestiegen, sagte die Chefin des russischen Verbands der Pharmaindustrie (RAAS), Nelly Ignatjewa, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zwei von drei Medikamenten würden zwar in Russland hergestellt, ihre Produktion hänge jedoch zu 90 Prozent von Inhaltsstoffen aus dem Ausland ab. Diese wurden durch den Verfall des Rubel teurer.

