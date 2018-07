Harare (AFP) Ein einziger Blitzschlag hat in Simbabwe sieben Menschen getötet. Eine 32-jährige Frau und sechs Kinder hätten in ihrer Hütte im ländlichen Bezirk Bikita Schutz vor einem Gewittersturm gesucht, als der Blitz plötzlich einschlug, berichtete die Zeitung "The Herald" am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Die Kinder waren demnach zwischen vier und elf Jahre alt. Alle Opfer seien sofort tot gewesen. Sommergewitter in Simbabwe sind häufig von Blitzschlägen begleitet, sie fordern jedes Jahr mehrere Todesopfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.