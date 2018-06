Taipeh (AFP) Eine Passagiermaschine der Linie TransAsia Airways mit 58 Menschen an Bord hat am Mittwoch in Taiwan eine Bruchlandung auf einem Fluss hingelegt. Örtlichen TV-Berichten zufolge stieß das Flugzeug gegen eine Brücke und stürzte dann in den Fluss bei Taipeh. Demnach wurden zunächst zehn Menschen in Sicherheit gebracht. Dutzende Passagiere saßen aber noch in dem Flugzeug fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.