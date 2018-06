Ankara (AFP) In der Türkei ist Medienberichten zufolge erstmals ein türkischer Staatsbürger wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Wie die Zeitung "Radikal" am Mittwoch berichtete, reiste der aus Ankara stammende Vater mit seinem beiden 15-jährigen Zwillingssöhnen im Oktober illegal nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. Auf dem Rückweg im Januar nach Ankara sei er bei einer Buskontrolle in der Grenzregion Gaziantep festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.