Taipeh (AFP) Bei der Bruchlandung einer Passagiermaschine der Linie TransAsia Airways mit 58 Menschen an Bord sind in Taiwan am Mittwoch mehrere Menschen ums Leben gekommen. Neun Menschen seien leblos aus dem Flugzeug geborgen worden, sagte ein Vertreter der Rettungskräfte. In einem Fernsehbericht war von zehn Toten die Rede.

