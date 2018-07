New York (AFP) Nach der Ermordung eines jordanischen Kampfpiloten durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat US-Präsident Barack Obama kurzfristig den jordanischen König Abdullah II. empfangen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Limousine des Königs am Dienstagabend (Ortszeit) am Weißen Haus eintraf. An den Beratungen sollte auch US-Vizepräsident Joe Biden teilnehmen. Abdullah II. hält sich derzeit in der US-Hauptstadt auf, eine Begegnung mit Obama war aber ursprünglich nicht vorgesehen.

