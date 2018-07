Taipeh (dpa) - Ein Flugzeug hat eine Brücke in einem Wohngebiet von Taiwans Hauptstadt Taipeh gerammt und ist in einen Fluss gestürzt. Von den 58 Menschen an Bord kamen mindestens 25 ums Leben, 15 wurden gerettet. Es ist unklar, wie viele Menschen möglicherweise noch im Wrack eingeschlossen sind. Auch die Ursache für den Absturz ist noch unklar. Für die Airline Transasia war es das zweite Unglück innerhalb von sieben Monaten. Die Auswertung der Daten aus der inzwischen geborgenen Blackbox soll Aufschluss über die Hintergründe bringen.

