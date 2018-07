Taipeh (dpa) - Die Zahl der Toten bei dem Flugzeugunglück in Taiwans Hauptstadt Taipeh ist auf 31 gestiegen. Zwölf Insassen werden noch vermisst. Die Maschine mit 58 Insassen an Bord hatte kurz nach dem Start vom Songshan-Flughafen in der Millionenstadt eine Brücke in einem Wohngebiet gerammt und war in einen Fluss stürzt. Rettungskräfte bemühen sich, Wrackteile aus dem Wasser zu ziehen und weitere Opfer zu finden. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

