Los Angeles (AFP) Der frühere Radprofi Lance Armstrong hat nach einem Autounfall seine Freundin die Schuld dafür aufnehmen lassen. Wie mehrere US-Medien am Dienstag berichteten, krachte der 43-Jährige bei dem Unfall Ende Dezember in Aspen im Staat Colorado gegen zwei parkende Autos. Seine 33-jährige Freundin Anna Hansen gab daraufhin bei der Polizei an, selbst am Steuer gesessen zu haben. Erst später gestand sie ein, gelogen zu haben, wie die "Denver Post" berichtete.

