New York (AFP) Beim Zusammenstoß eines vollbesetzen Vorortzuges mit einem Auto sind nördlich von New York sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden korrigierten die Opferzahl am Mittwoch von zunächst sieben nach unten. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte, dass 15 Menschen verletzt worden seien, sieben davon schwer. Zehntausende Pendler mussten am Mittwochmorgen auf Ersatzbusse ausweichen, um zur Arbeit zu kommen.

