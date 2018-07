Los Angeles (AFP) Selfie-Aufnahmen des Piloten haben wahrscheinlich zum Absturz einer Cessna im vergangenen Mai in den USA beigetragen. Eine Auswertung von Videoaufzeichnungen im Cockpit habe ergeben, dass sich der 29-Jährige während des Flugs immer wieder mit dem Smartphone fotografiert habe, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB am Dienstag mit. Dadurch sei er vermutlich abgelenkt worden und habe die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der Pilot und sein Passagier waren bei dem Unglück am 31. Mai getötet worden.

