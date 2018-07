Buenos Aires (AFP) Mit einem Witz über Ausspracheschwierigkeiten ihrer chinesischen Gastgeber hat Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner am Donnerstag Entrüstung ausgelöst. Während einer China-Reise zur Ausweitung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen beider Länder spielte Kirchner in einer Twitter-Nachricht offenbar auf die Schwierigkeiten von Chinesen an, die Buchstaben L und R in spanischen Wörtern richtig auszusprechen. Die Teilnehmerzahl bei einer ihrer Veranstaltungen in Peking kommentierte sie in Anspielung auf La Campora, die Jugendorganisation ihrer Partei, mit den Worten: "Sind sie alle mit La Campola?"

