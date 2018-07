Berlin (dpa) - Verkehrsminister Alexander Dobrindt will die Zahl der Lkw-Parkplätze an Autobahnen um 6000 erhöhen. Im letzten Jahr seien bereits über 2000 neue Parkplätze in Betrieb genommen worden, 4000 weitere seien in Bau oder Planung, sagte Dobrindt. 1800 würden 2015 in Betrieb genommen. Das erleichtere es den Lkw-Fahrern, ihre notwendigen Pausen rechtzeitig einzulegen. Vor allem aber sorge es für mehr Verkehrssicherheit, sagte Dobrindt. Schwerpunkte beim Ausbau der Rastanlagen seien das Sauerland an der A 45, das Kraichgau an der A6, Kassel an der A7 und Fürholzen an der A 9.

