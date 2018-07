Peking (AFP) Xu Ruilin hat kaum Interesse an Politik. Dennoch übt er in jeder freien Minute Schreibstil, Sprache und Gang von Mao Zedong. Denn der 58-Jährige sieht dem Gründervater des kommunistischen China verblüffend ähnlich. Er ist einer von dutzenden Schauspielern, die berühmte Kommunisten imitieren, neben Mao auch den langjährigen Regierungschef Zhou Enlai, Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping und andere aus Chinas kommunistischer Führungsriege. In den zurzeit auf Hochtouren produzierten Propaganda-Filmen haben sie alle Hände voll zu tun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.