Berlin (AFP) Vor der erneuten Befragung des SPD-Abgeordneten Michael Hartmann im Untersuchungsausschuss zur Edathy-Affäre hat die Vorsitzende Eva Högl (SPD) den Druck auf ihren Parteigenossen erhöht. "Michael Hartmann hat bei seiner letzten Vernehmung offensichtlich nicht alles erzählt", sagte Högl am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Deswegen haben wir heute drängende Fragen an Michael Hartmann." Der Ausschuss vernimmt Hartmann am Nachmittag.

