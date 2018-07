Berlin (AFP) Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags hat ein weiterer Zeuge die Version des Ex-SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy zum Informationsfluss in der Kinderpornoaffäre gestützt. Edathys Anwalt Christian Noll bestätigte am Donnerstag vor dem Ausschuss in Berlin, dass Edathy im November 2013 frühzeitig über Kinderpornoermittlungen informiert worden sei. Als Informanten habe Edathy den damaligen SPD-Innenexperten Michael Hartmann genannt, der dies allerdings bislang bestreitet.

