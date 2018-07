Berlin (AFP) Mit einem neuen Vorschlag im Kampf gegen die Wohnungsnot in Städten hat der Chef der Gewerkschaft IG Bau, Robert Feiger, eine rege Debatte angestoßen. Feiger schlug in der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe) eine Umzugsprämie für Senioren vor, um sie zu einem Wechsel in kleinere Wohnungen zu bewegen. Sozialverbände nahmen den Vorschlag positiv auf, Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) lehnte ihn allerdings ab.

