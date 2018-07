Berlin (AFP) Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann (SPD) hat seinen mit Spannung erwartete Auftritt vor dem Edathy-Untersuchungausschuss abgesagt. Per Fax habe Hartmann dem Ausschuss am Donnerstag mitgeteilt, dass er sich auf sein Auskunftsverweigerungsrecht berufe, sagte die SPD-Abgeordnete Eva Högl in Berlin. Hintergrund sei, dass die Staatsanwaltschaft offenbar wegen des Verdachs auf Strafvereitelung gegen Hartmann ermittle.

