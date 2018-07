Kiew (AFP) US-Außenminister John Kerry und sein iranischer Kollege Mohammed Dschawad Sarif kommen am Samstag am Rande der Sicherheitskonferenz in München zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm zusammen. Dies teilte ein hoher Beamter des US-Außenministeriums am Donnerstag während Kerrys Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit. Der Iran und die Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland streben ein dauerhaftes Abkommen an, um den jahrelangen Streit um Teherans Atomprogramm beizulegen.

