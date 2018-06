Stuttgart (AFP) Der Autobauer Mercedes-Benz hat den Grundstein für ein neues Pkw-Werk in Brasilien gelegt. In dem neuen Werk in Iracemápolis bei Sao Paulo soll im kommenden Jahr zunächst die Produktion der C-Klasse und später des SUV GLA aufgenommen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In einer ersten Stufe ist demnach eine jährliche Kapazität von 20.000 Einheiten vorgesehen.

