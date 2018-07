Kiew (AFP) Deutschland und Frankreich haben angesichts der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts eine neue diplomatische Initiative gestartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Präsident François Hollande warben am Donnerstag in Kiew für einen neuen Friedensplan. Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko wollen sie am Freitag auch nach Moskau reisen. US-Außenminister John Kerry unterstützte das Vorhaben und erhöhte gleichzeitig den Druck auf Russland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.