Kiew (AFP) In der Ukraine-Krise sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande am Donnerstagnachmittag zu einem überraschend angesetzten Besuch in Kiew eingetroffen. "Sie sind gelandet und auf dem Weg zum Präsidentensitz", teilte ein ukrainischer Regierungsvertreter mit. Die Reise von Merkel und Hollande war erst wenige Stunden zuvor angekündigt worden, sie soll die beiden am Freitag auch nach Moskau führen. Nach Angaben des französischen Präsidenten haben er und Merkel "einen neuen Vorschlag zur Beilegung des Konflikts" auf der Grundlage der territorialen Integrität der Ukraine dabei.

