Berlin (AFP) Die Bundesregierung will mehr Zuwanderer und Frauen in Beschäftigung bringen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die aktuelle Arbeitsmarktprognose für 2030 sei zwar besser als noch 2012 angenommen, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) anlässlich der Vorstellung eines Forschungsberichts am Donnerstag in Berlin. Die Studie zeige aber auch, dass Einwanderung allein nicht ausreiche, "um unseren künftigen Fachkräftebedarf zu decken".

