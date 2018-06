Hannover (AFP) Ermittlungsbehörden gehen der Frage nach, ob sich der SPD-Abgeordnete Michael Hartmann in der Affäre um seinen Parteikollegen Sebastian Edathy der Strafvereitelung schuldig gemacht haben könnte. Es werde geprüft, ob ein entsprechender Anfangsverdacht vorliegt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hannover der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Ein entsprechender Prüfvorgang sei an die Generalstaatsanwaltschaft Celle mit der Bitte weitergeleitet worden, ihn an die Staatsanwaltschaft Lüneburg zu übermitteln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.