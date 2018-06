Riga (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bei einem Besuch in Lettland die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine bekräftigt. "Unsere Auffassung ist, dass die gegenwärtige Situation nicht dadurch verbessert und verändert werden kann, dass wir jetzt noch mehr Waffen in diese Region hineinbringen", sagte Steinmeier am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit seinem lettischen Kollegen Edgars Rinkevics in Riga. Über Waffenlieferungen gebe es "weltweit eine sehr kontroverse Diskussion", doch sei Deutschland der Meinung, dass die Gewalt auf politischem Weg beigelegt werden müsse.

