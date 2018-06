Kiew (AFP) Parallel zur neuen Ukraine-Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande hat US-Außenminister John Kerry den Druck auf Moskau nochmals erhöht. "Präsident (Wladimir) Putin hat es in der Hand, diesen Krieg zu beenden", sagte Kerry am Donnerstagabend in Kiew. Der Friedensplan von Merkel und Hollande für die Ostukraine sei "hilfreich" und werde von den USA voll unterstützt.

