Berlin (AFP) Die neue griechische Regierung will nach den Worten von Finanzminister Giannis Varoufakis eine Pleite des Landes mit einem Überbrückungsprogramm verhindern. "Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um zu vermeiden, dass es einen Zahlungsausfall gibt", sagte Varoufakis am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Berlin. "Wir möchten die Eurozone stabilisieren."

