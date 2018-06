München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens will im Zuge seines Konzernumbaus weltweit rund 7400 Arbeitsplätze streichen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. In Deutschland stünden rund 3300 Stellen vor dem Aus, berichtet Bloomberg. Ein Siemens-Sprecher will sich dazu nicht äußern. Seit Mittwoch beraten Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter im Wirtschaftsausschuss über die Auswirkungen des Umbaus auf die Arbeitsplätze.

