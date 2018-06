Brüssel (AFP) Eine Woche nach einer entsprechenden Grundsatzentscheidung hat die Europäische Union ihre Sanktionsliste zum Konflikt in der Ukraine um 19 Menschen sowie neun Institutionen erweitert. Die EU-Botschafter der 28 Mitgliedstaaten hätten am Donnerstag in Brüssel beschlossen, die Strafmaßnahmen unter anderem auf fünf Russen und eine russische Institution auszudehnen, verlautete aus EU-Kreisen. Spitzenpersonal sei von dem Einreiseverbot und dem Einfrieren von Vermögen in der EU nicht betroffen.

