Brüssel (AFP) Im Europaparlament wird es keinen Untersuchungsausschuss zur Affäre um Steuerdumping für internationale Konzerne in Luxemburg und anderen EU-Staaten geben. Eine Mehrheit der Fraktionschefs habe diesen Vorstoß abgelehnt, teilte eine Sprecherin des Parlaments am Donnerstag in Straßburg mit. Beschlossen wurde demnach die Einrichtung eines nichtständigen Sonderausschusses, der aber weniger Befugnisse hat - etwa bei der Einsicht in Dokumente der nationalen Behörden.

