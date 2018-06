Brüssel (AFP) EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat das umstrittene Handelsabkommen TTIP mit den USA verteidigt und insbesondere auf Chancen für den Mittelstand hingewiesen. Sie nannte in einer Rede am Donnerstag in Brüssel beispielhalber den Abbau von Zöllen, die Öffnung der Märkte für Dienstleistungen und die öffentliche Auftragsvergabe.

