Berlin (dpa) - Im Ringen mit den Europartnern um Zugeständnisse beim Abbau seines enormen Schuldenbergs kann sich Griechenland nicht durchsetzen. Die neue Regierung in Athen unter der Führung des Linksbündnisses Syriza gerät zunehmend unter Zeitdruck. In Athen demonstrierten Tausende gegen den verschärften Kurs der Europäischen Zentralbank. Nachdem die EZB den angeschlagenen griechischen Banken den Zugang zu frischem Geld erschwert hatte, brachte ein Treffen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit seinem Amtskollegen Gianis Varoufakis in Berlin keinerlei Annäherung in der Sache.

