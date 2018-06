Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat von der internationalen Staatengemeinschaft und insbesondere von großen Ländern mehr Einsatz im Anti-Terror-Kampf in Afrika verlangt. "Macht eure Arbeit. Erteilt keine Lektionen, sondern werdet aktiv", sagte Hollande am Donnerstag im Elysée-Palast in Paris und nannte insbesondere die USA und Russland. "Erledigt eure Pflicht, niemand wird es für euch machen." Frankreich könne "nicht alle Konflikte der Welt lösen", bekräftigte der Staatschef. "Frankreich kann nicht die einzige Macht in der Welt sein, die handelt."

