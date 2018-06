New York (dpa) - Der deutsche Läufer Christian Riedl hat den 38. Treppenlauf im Empire State Building in New York gewonnen. Bei den Frauen gewann die Australierin Suzy Walshman. Riedl hatte vor zwei Jahren bereits den zweiten Platz belegt. Rekordhalter mit bislang sieben Siegen ist bei den Männern der Deutsche Thomas Dold. Beim "Empire State Building Run-Up" sind bis zur 86. Etage des New Yorker Wahrzeichens 1576 Stufen zu bewältigen.

