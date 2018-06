Frankfurt/Main (SID) - Der belgische Mittelfeldstar Kevin de Bruyne vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will sich für seinen verbalen Ausrutscher im Punktspiel bei Eintracht Frankfurt (1:1) mit einem signierten Trikot entschuldigen. Dies sagte der 23-Jährige der Bild-Zeitung, nachdem er am Dienstag einen Balljungen beschimpft hatte.

"Give me the ball, you Motherfucker", hatte de Bruyne im Eifer des Gefechts den Jungen angeblafft - und dafür jede Menge Kritik geerntet. "Er sollte trotz des Geldes und Erfolges doch Vorbild sein", sagte der für die Balljungen verantwortliche Betreuer: "Herr Allofs (VfL-Manager, d. Red.) sollte mit ihm mal über gewisse Gepflogenheiten reden."