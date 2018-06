Nyon (SID) - Die U21-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat für die Qualifikation zur EM-Endrunde 2017 in Polen lösbare Gegner zugelost bekommen. Die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch trifft in der Gruppe 7 auf Russland, Österreich, Finnland, Aserbaidschan und die Färöer.

Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Turnier, Polen ist als Gastgeber automatisch dabei. Die vier besten Gruppenzweiten ermitteln in Play-off-Spielen mit Hin- und Rückspiel die beiden letzten Teilnehmer. An der Endrunde in gut zwei Jahren nehmen erstmals zwölf Mannschaften teil, seit 2000 hatten die Turniere jeweils mit acht Teams stattgefunden.

Die ersten Qualifikationsspiele finden am 23. März statt, der letzte Spieltag ist auf den 11. Oktober 2016 terminiert. Die Play-off-Spiele sind für den 7. bis 15. November nächsten Jahres angesetzt.