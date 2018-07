Berlin (SID) - Hertha BSC hat auf die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga reagiert und Trainer Jos Luhukay mit sofortiger Wirkung entlassen. Das gab der Verein am Donnerstagmittag bekannt. Die Berliner hatten zuletzt dreimal in Folge verloren und waren nach der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Mittwoch gegen Bayer Leverkusen auf den 17. Platz der Tabelle abgerutscht.

Herthas früherer Profi und Rekordspieler Pal Dardai (38) und der ehemalige Co-Trainer Rainer Widmayer (47) übernehmen bei der "Alten Dame" vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) interimsweise die Verantwortung für die Mannschaft.

In einer ersten Erklärung bedankte sich Hertha ausdrücklich bei Luhukay für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren. "Nach eingehender Analyse der momentanen Situation hat sich der Verein dazu entschieden, darüber hinaus auch die Zusammenarbeit mit dessen Assistenten Markus Gellhaus und Rob Reekers zu beenden", hieß es weiter.

Der 51 Jahre alte Luhukay hatte sein Amt in der Hauptstadt zur Saison 2012/2013 angetreten. Im ersten Jahr gelang dem Niederländer der Aufstieg in die erste Liga, das Jahr darauf schloss sein Team im Oberhaus auf Rang elf ab. In der laufenden Saison wollte sich Hertha in der Bundesliga etablieren, muss aber nun den dritten Abstieg seit 2010 fürchten.